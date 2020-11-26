Нальчик, , 08:45 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Автоавария случилась накануне вечером, 25 ноября, на 436 километре федеральной трассы «Кавказ», сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Два автомобиля «Лада Гранта» двигались в попутном направлении. При столкновении один из них врезался в дерево у дороги, а второй съехал в поле. В результате сам 25-летний водитель и две его пассажирки 22 и 24 лет скончались на месте аварии. Находившийся за рулем другой машины 21-летний нальчанин не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября на 484м километре федеральной автодороги «Кавказ» столкнулись автомашины «Тойота Камри», «Газель» и пассажирский автобус Setrа, следовавший из Пятигорска в Грозный. Пострадали два человека.

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