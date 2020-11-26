Самара, , 08:18 — REGNUM Две фуры столкнулись на трассе в Самарской области. Об этом 26 ноября сообщает информационный портам ВолгаНьюс. рф, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По информации журналистов, авария произошла вечером 25 ноября в Кинельском районе на 48 км автотрассы М5 «Урал»

По предварительной информации, у автомобиля Volvo в составе с прицепом в условиях снегопада занесло прицеп, который наехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Volvo в составе с полуприцепом.

Сообщается, что 51-летний водитель второй фуры получил не совместимые с жизнью травмы. Из-за аварии движение автомобилей на этом участке дороги оказалось заблокированным. Полицейские организовали реверсивное движение. В течение часа удалось освободить дорогу.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при ДТП с автобусом в Бразилии выросло до 41