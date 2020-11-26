Порт-Морсби, , 07:28 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 110 километрах от населенного пункта Ангорам. Очаг землетрясения залегал на глубине 42,13 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов острова Пасхи. Пострадавших не было.

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