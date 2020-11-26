Благовещенск, , 07:26 — REGNUM В Амурской области Завитинский районный суд приговорил 29-летнего местного жителя к 2,5 годам лишения свободы в колонии особого режима за избиение инспектора ДПС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Обвиняемый и ещё двое его приятелей находились в автомобиле, который показался подозрительным сотрудником ДПС. Они скрылись от полицейских, оставив машину в гаражном массиве. Мужчину, который предположительно управлял автомобилем, инспекторы ДПС задержали, к нему на помощь подоспели его приятели и высказали сотрудникам полиции своё недовольство. Они требовали отпустить своего знакомого. Один из мужчин ударил инспектора ДПС по лицу и скрылся с места преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приговорённый к 11 годам лишения свободы за убийство и грабёж 36-летний мужчина снова пойдёт под суд за угрозы убийством и насилием судье и прокурору.