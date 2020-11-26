Хабаровск, , 07:20 — REGNUM В Хабаровске правоохранители предъявили заочно обвинение экс-главе службы заказчика минстроя Павлу Поляку в халатности и превышении должностных полномочий. На данный момент он объявлен в международный розыск — есть информация, что подозреваемый скрывается в США, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Следствием установлено, что в 2015 году между КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» и коммерческой организацией заключён госконтракт на строительство защитной дамбы Южного округа Хабаровска. Подрядчик систематически допускал нарушения по исполнению контракта, в том числе отставал от графика выполнения работ, имел дебиторскую задолженность.

«Несмотря на это, в марте 2020 года начальник службы заказчика необоснованно выплатил подрядной организации деньги за выполненные работы сверх лимита, установленного условиями контракта, тем самым причинил ущерб бюджету Хабаровского края», — пояснили следователи.

Также в Комсомольске-на-Амуре с 2017 года велось строительство детской больницы. В июне 2019 года подрядчик приостановил работы. А всё тот же Павел Поляк не предпринял мер по консервации стройки.

«Из-за допущенной халатности со стороны обвиняемого часть ранее выполненных работ пришла в негодность, тем самым был причинен ущерб бюджету Хабаровского края в особо крупном размере», — добавили в следкоме.

Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в отношении депутата Госсобрания республики, ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАУ) Ивана Слепцова возбуждено уголовное дело. Руководителя обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями на 250 млн рублей.