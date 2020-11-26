Чита, , 07:12 — REGNUM Часть сел и сельхозобъектов Забайкальского района не готовы к пожароопасному периоду: там отсутствуют минерализованные полосы, не проведены профилактические отжиги. Об этом по итогам рабочей поездки 25 ноября сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, пообещав обеспечить дооснащение необходимым оборудованием добровольных пожарных дружин. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Есть те, кто не соблюдают требования. В поселке Степной не провели работу, один из владельцев чабанских стоянок полностью проигнорировал требования пожарной безопасности. Есть риски возникновения чрезвычайной ситуации весной. Будем заставлять всю работу делать, лично контролировать сейчас и в начале следующего года», — сказал он.

Для помощи в работе в район будет направлена комиссия из представителей регионального МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад заместитель губернатора Забайкалья Андрей Гурулев отмечал, что готовность ряда муниципалитетов к пожароопасному периоду 2021 года составляет менее 50%. По его оценке, это касается мероприятий по созданию противопожарных минерализованных полос, профилактическим отжигам, подготовке сельхозобъектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Для Забайкалья борьба с пожарами стала не менее значимой, чем с COVID-19