Канберра, , 07:12 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в антарктической зоне у островов Баллени, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался по координатам 61,9292 градуса южной широты и 154,8222 градуса восточной долготы. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров.

Отметим, что архипелаг Баллени является необитаемым. Его острова сформировались в результате вулканической активности, а их поверхность преимущественно покрыта ледниками. На островах расположены крупные колонии пингвинов.