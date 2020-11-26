Петропавловск-Камчатский, , 07:07 — REGNUM Трое жителей Камчатки предстанут перед судом за пособничество незаконному содержанию и продаже особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Читайте также: На Сахалине добыли слишком много морских зайцев

Обвиняемые оказывали помощь жителю Москвы в продаже двух кречетов. Они предоставили помещение для содержания птиц и информацию о покупателе.

Житель Москвы с их помощью продал краснокнижных птиц. Уголовное дело в отношении него было передано в суд ранее.

Обвиняемым жителям Камчатки за помощь в продаже кречетов грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет со штрафом до одного млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Северо-Охотской подзоне превышен лимит разрешённых к добыче морских зайцев (лахтаков).