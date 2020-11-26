Токио, , 06:30 — REGNUM Ещё один очаг распространения птичьего гриппа — уже третий в стране — выявили в префектуре Хёго на западе Японии. Об этом 26 ноября сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что вспышка заболевания произошла на птицефабрике в городе Авадзи. В целях предотвращения распространения птичьего гриппа региональные власти намерены уничтожить около 140 тысяч кур. Отмечается, что для ликвидации инфицированных птиц будут привлечены порядка 400 военнослужащих Сил самообороны Японии.

Напомним, что первый очаг птичьего гриппа был выявлен в префектуре Кагава на юго-западе Японии. Птицефабрика после обнаружения вспышки заболевания приняла решение забить около 330 тысяч птиц. Всего же в результате вспышки птичьего гриппа в двух префектурах страны, уже было уничтожено более 1,2 млн кур.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября второй очаг распространения птичьего гриппа выявили на юго-западе Японии, в городе Мунаката, который находится в префектуре Фукуока.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии обнаружили еще один очаг распространения птичьего гриппа