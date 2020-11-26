Владивосток, 26 ноября 2020, 06:04 — REGNUM Во Владивостоке утром 26 ноября жители микрорайона Чуркин вновь остались без электричества, которое получили накануне после ледяного циклона. Энергетики сообщили о новой аварии.
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Энергетики пояснили, что свет пропал из-за обрыва линии 110 кВ в Первомайском районе. Повреждение провода обнаружено на невосстановленном участке.
Свет в домах появится примерно через четыре часа, пишет «Восток Медиа».
Как сообщало ИА REGNUM, сотовую связь, интернет и кабельное телевидение в Приморье будут восстанавливать не менее двух недель.