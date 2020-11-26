Гуйян, Китай, , 05:36 — REGNUM Жертвами обрушения строящегося цеха в городе Люпаньшуй провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая стали трое человек, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Обрушение произошло в 2:30 по местному времени 25 ноября. В результате пять человек оказались под завалами строящего здания. Спустя четыре чеса спасатели извлекли троих пострадавших и доставили их в госпиталь.

По данным на 15:05 местного времени, все пятеро пострадавших был найдены под завалами и направлены в госпиталь для лечения. Из них двое находились в стабильном состоянии и подавали признаки жизни, в то время как трое скончались.

Поисково-спасательные работы на фабрики были полностью завершены. В настоящее время ведется разбор завалов и устранение последствий произошедшего.

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