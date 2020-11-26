Якутск, , 05:32 — REGNUM В Якутии в отношении депутата Госсобрания республики, ректора Арктического государственного агротехнологического университета Ивана Слепцова возбуждено уголовное дело. Руководителя обвиняют в мошенничестве и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Читайте также: В Приамурье арестован главный инженер АО «ЦЭНКИ»

Следствие выяснило, что с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета университет незаконно получил более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям.

Указанные студенты в университет не поступали, обучение не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели, которые следствию предстоит выяснить.

Предполагается, что действовала преступная группа в сговоре.

Ректор университета Слепцов задержан. По уголовному делу проводится дальнейшее расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, городской суд Благовещенска на два месяца арестовал директора по эксплуатации инфраструктуры, главного инженера АО «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ») Владимира Жука.