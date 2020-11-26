Южно-Сахалинск, , 04:34 — REGNUM На Сахалине, на озере Буссе в Корсаковском районе, 26 ноября первый в этом сезоне рыбак провалился под лёд. Мужчине удалось самостоятельно выбраться из холодной воды.

Читайте также: На севере Свердловской области шестой день ищут утонувшего мужчину

Как пишет АСТВ, видео происшествия появилось в сахалинских мессенджерах. На нём видно, как мужчина провалился в полынью и самостоятельно выбрался из неё. Интересно, что окружавшие его рыбаки не проявили к произошедшему никакого интереса и не попытались оказать помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в городском округе Пелым Свердловской области с 19 ноября ищут одного из двоих мужчин, провалившихся на снегоходе под лёд в районе озера Шемпат. Его поиски идут на дне реки Пелым, а также по береговой линии.