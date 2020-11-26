Москва, 26 ноября 2020, 04:25 — REGNUM В Москве Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.
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Срок содержания Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово» 25 ноября Басманный суд продлил до 9 марта 2021 года, пишет «Российская газета».
Как сообщало ИА REGNUM, Фургала обвиняют в покушении и организации убийств предпринимателей Хабаровского края. Фигурант громкого уголовного дела 15-летней давности вину не признаёт.
Между тем, Центральный районный суд Хабаровска регулярно арестовывает и штрафует участников несанкционированных митингов в его поддержку.