История вопроса

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года в рамках расследования уголовного дела по деятельности преступной группы, которая в 2004—2005 годы промышляла убийствами бизнесменов Амурской области и Хабаровского края. Фургалу инкриминируют ряд статей УК РФ — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга» и прочие. Ранее, в ноябре 2019 года, по подозрению в организации заказных убийств был задержан и помещен в СИЗО города Москвы давний деловой партнер Сергея Фургала и его супруги Ларисы Стародубовой Николай Мистрюков. Сергей Фургал, выдвинутый ЛДПР, был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году.









