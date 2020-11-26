Владивосток, , 03:59 — REGNUM В некоторых домах Приморья и Владивостока до сих пор из-за последствий ледяного дождя отсутствует телевидение, сотовая связь и интернет. В региональном министерстве цифрового развития и связи рассказали о том, какая работа ведётся по устранению повреждений, а также о том, когда появится качественная связь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Массовые отключения электроэнергии обесточили базовые станции операторов сотовой связи. Больше всего аварий произошло 22 ноября — на тот момент не работали около 600 станций.

На вечер 25 ноября удалось восстановить половину из них. Некоторые станции не смогут работать даже после подачи электроэнергии по причине имеющихся повреждений из-за обледенения оборудования радиорелейных линий и антенн на мачтовых сооружениях.

«Практически все они установлены на удаленных и труднодоступных точках, к некоторым даже нет дороги. Дополнительная сложность заключается в необходимости вести высотные работы на обледеневших неустойчивых конструкциях. Сроки ремонта на самых сложных объектах сотовые операторы оценивают в одну-две недели. Тем не менее, мы рассчитываем, что уже к концу нынешней недели связь значительно улучшится, а на некоторых участках придёт в норму», — пояснили специалисты.

Не легче и провайдерам проводного интернета и кабельного телевидения — многие кабели под тяжестью льда перетерлись и оборвались, местами повалены опоры освещения, на которых в основном и расположены линии связи. Из-за обледенения затруднены доступ и работа на кровлях жилых домов.

Для полного восстановления также нужно не менее двух недель.

«Работа идёт круглосуточно и без выходных. Делается всё, чтобы вернуть сотовую связь, а также интернет и телевидение в дома всех приморцев как можно скорее», — подчеркнули представители минцифры.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к жителям Владивостока с просьбой быть особенно внимательными в работе с электроприборами в ближайшие дни. Энергетики постепенно подают напряжение в отдельные микрорайоны города, где до сих пор нет света и тепла из-за последствий циклона.