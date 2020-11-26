Сантьяго, , 03:04 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 у берегов острова Пасхи, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился по координатам 41,0967 градусов южной широты и 90,6314 градуса западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября землетрясение магнитудой 3,9 произошло в провинции Центральное Малуку в Индонезии. Его эпицентр находился в 25 километрах к северо-западу от населенного пункта Кобисонта на глубине 10 километров.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение произошло у берегов Индонезии