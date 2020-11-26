Бразилиа, , 01:05 — REGNUM По меньшей мере 41 человек стал жертвой столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля бразильском штате Сан-Паулу, передает телеканал Globo.

Ранее сообщалось о 37 погибших и 15 пострадавших. В настоящее время в больницы помещены 11 человек. Большая часть из них находится в тяжелом состоянии. В автобусе на момент аварии было 53 пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Никарагуа в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика погибли 16 человек.

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