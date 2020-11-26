Хараре, , 00:35 — REGNUM Инструктор военно-воздушных сил Зимбабве и курсант-пилот погибли при выполнении тренировочного полета в зимбабвийской провинции Мидландс, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что инструктор с девушкой-курсантом выполняли тренировочный полет у авиабазы Йосая Тунгамирай. По словам очевидцев, самолет пытался выполнить разворот, однако не не справился с маневром и рухнул на землю. По предварительной версии, причиной падения самолета стала техническая неисправность. При этом ВВС Зимбабве пока официально никак не прокомментировали произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Аргентине погиб основатель одного из крупнейших банков страны Хорхе Брито. Отмечалось, что он погиб в результате падения вертолета у города Коронель-Молдес.

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