Екатеринбург, , 00:00 — REGNUM В Историческом сквере Екатеринбурга временно убрали чугунные плиты у родонитового камня. Об этом сообщили в пресс-службе города местным СМИ.

Как передаёт «Новый день», местные жители обнаружили, что из сквера исчезло несколько плит. Оказалось, что их спрятали от хулиганов.

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян уточнила изданию, что в ночь с 24 на 25 ноября 2020 года вандалы пытались утащить плиты. Далеко их унести хулиганам не удалось, и объекты из чугуна временно перенесли на закрытый склад. Скоро плиты вернут обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вандалы побили фонари в сквере за Оперным театром.

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