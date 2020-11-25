Нижний Новгород, , 20:09 — REGNUM Суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику 29-летнюю жительницу Нижегородской области, уличенную в издевательствах над своим сыном. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина неоднократно связывала 12-летнего ребенка, вводила ему инъекции неизвестного сильнодействующего препарата и наносила побои хоккейной клюшкой, объясняя это «попыткой изгнать бесов».

Отмечается, что сеансы экзорцизма она проводила в течение не менее полутора месяцев.

Проведенная следственными органами судебно-психиатрическая экспертиза установила наличие у женщины признаков психического расстройства, лишающих ее способности осознавать опасность своих действий.