Стокгольм, , 19:04 — REGNUM В Швеции число летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 55 человек. Данная информация была опубликована 25 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6555 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 230 514 человек. За последние 24 часа было выявлено 4954 новых случая заражения.

По состоянию на 25 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 209 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3162 пациента.