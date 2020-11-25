Бразилиа, , 18:03 — REGNUM Не менее 32 человек погибли и 15 получили ранения при столкновении грузового автомобиля с автобусом в Бразилии, сообщает 25 ноября портал G1 со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла ранним утром в муниципалитете Тагуаи в бразильском штате Сан-Паулу.

Точной информации о количестве погибших и пострадавших нет до сих пор. Сообщается, что часть пассажиров остаются заблокированными в поврежденном автобусе.

Полиция отмечает, что в автобусе могло быть свыше 50 человек из числа сотрудников местного текстильного предприятия.

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