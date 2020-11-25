Батайск, Ростовская область, 25 ноября 2020, 17:53 — REGNUM В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов ищут пропавшего воспитанника детского дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 25 ноября.
Известно, что 15-летний подросток ушёл из Батайского центра помощи детям 24 ноября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Пропавший детдомовец в день исчезновения был одет в серую футболку, чёрную куртку, чёрные спортивные штаны, белые кроссовки. Мальчик худенький. Рост порядка 165 см.