Эр-Рияд, , 17:50 — REGNUM Греческий нефтеналивной танкер Agrari под флагом Мальты получил повреждение корпуса из-за взрыва возле морского порта Эш-Шукайк недалеко от границы Йемена, сообщает 25 ноября агентство АР.

По предварительным данным, речь может идти о взрыве морской мины.

Агентство утверждает, что танкер получил пробоину выше ватерлинии. Никто из экипажа танкера не пострадал.

В данный момент судно легло в дрейф у саудовского побережья, на его борт прибыли официальные представители королевства Саудовская Аравия.

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