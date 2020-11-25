Волгоград, , 17:23 — REGNUM Браконьера, застрелившего косулю, задержали полицейские в Иловлинском районе Волгоградской области. Злоумышленник пытался уйти от погони, лицензии на отстрел и документов на оружие у него не оформлены, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Выстрелы ночью 24 ноября на территории охотничьего хозяйства услышал егерь. Мужчина попытался задержать браконьера, но тот спешно уехал на автомобиле. Через некоторое время водителя, пытающегося уйти от погони, заблокировали инспекторы дорожно-патрульной службы. За рулём Chevrolet Niva оказался 63-летний мужчина, в автомобиле были обнаружены туша косули, незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружьё и патроны различного калибра. Задержанный пояснил, что является охотником-любителем, у него нет лицензии на отстрел диких животных и документов на приобретение оружия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.