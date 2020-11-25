Волосово, Ленинградская область, , 18:12 — REGNUM В Волосовском районе Ленинградской области трагически погибли двое мужчин, на них упали складированные доски, которые случайно задел погрузчик. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 25 ноября в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

По данным следствия, двое монтажников, находясь на рабочем месте на территории ЗАО «Управление механизации № 343», выполняли работу в непосредственной близости с местом складирования палет с готовой продукцией древесных материалов.

Неподалеку работал погрузчик, водитель которого механизмом задел палеты с досками, и те рухнули на мужчин. Оба рабочих погибли от полученных травм на месте.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — уточнили в ведомстве.

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему.