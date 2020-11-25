Белгород, , 17:31 — REGNUM 25-летний мужчина погиб в результате наезда автомобиля на столб освещения в Белгороде. Этим ДТП заинтересовались в Следственном комитете, поскольку водитель предварительно выложил несколько обращений в Сеть, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе ведомства.

Арендованный автомобиль врезался в столб в районе дома 1 г по улице Щорса ночью 24 ноября. От полученных травм молодой человек погиб на месте. По предварительным данным, непосредственно перед происшествием он записал несколько видеообращений, посвящённых неразделённой любви, и выложил их в интернет.

Организована доследственная проверка.