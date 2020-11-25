Берлин, , 16:57 — REGNUM Правоохранительные органы ФРГ пока не видят признаков террористического акта в инциденте у ворот ведомства федерального канцлера. Об этом сообщила журналистам представитель полиции Берлина.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция выясняет, действовал ли водитель умышленно, или речь идёт о дорожно-транспортном происшествии.

Напомним, ранее сегодня сегодня неизвестный мужчина врезался на автомобиле в ворота здания ведомства канцлера ФРГ. На машине были надписи белого цвета «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков».

Водитель был задержан, в настоящее время его допрашивает полиция. Не исключается, что он может страдать психическим расстройством.

Читайте ранее в этом сюжете: В Берлине задержан водитель авто, въехавшего в ворота резиденции Меркель