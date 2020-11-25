Калуга, 25 ноября 2020, 16:32 — REGNUM В Калужской области проводится проверка по факту смерти мужчины в результате падения на него дерева. Об этом 25 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калужской области Илья Силаев.
Установлено, что 49-летний мужчина со своим знакомым в лесополосе производил вырубку деревьев для собственных нужд в районе железнодорожной станции «167 км». Погибший надпиливал бензопилой рядом стоящие деревья, в результате чего их стволы склонялись друг к другу по принципу «домино». Во время выполнения работ, ствол одного из деревьев соскочил и упал на мужчину. В результате он получил повреждения, не совместимые с жизнью.
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