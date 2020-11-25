Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, который в ходе уличного конфликта достал мачете. Об этом инциденте 25 ноября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В центре Петербурга задержали мужчину с мачете. Пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Он произошел в Центральном районе города на Неве 24 ноября около 19:40 мск возле одного из домов в Транспортном переулке. Между гражданином и несколькими прохожими произошел конфликт, в ходе которого прохожий достал мачете и продолжил выяснять отношения с оппонентами.

Незамедлительно прибыв по данному адресу сотрудники Росгвардии пресекли конфликт. Во время личного досмотра у мужчины нашли еще и нож.

«Мачете было изъято. Задержанный передан сотрудникам 76 отдела полиции», — отметили в ведомстве.