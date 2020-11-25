Одесса, Украина, 25 ноября 2020, 16:03 — REGNUM В Одесской области в руках у 17-летнего парня взорвалась граната. Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба Национальной полиции региона.
Хозяин автомобиля рассказал, что нашёл гранату в поле несколько дней назад.
Собранные остатки взрывного устройства отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на окраине посёлка Сарата произошёл взрыв. В результате молодой пастух лишился руки.
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