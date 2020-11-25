Уфа, , 16:01 — REGNUM Мужчину обвиняют в двойном убийстве, поджоге и краже в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в январе текущего года в одной из квартир в Нефтекамске днем шесть человек распивали алкогольные напитки. В какой-то момент обвиняемый 34-летний житель города Янаула и два мужчины поссорились. В результате обвиняемого избили. В обуви фигуранта уголовного дела ушел другой участник посиделок.

Следователи считают, что обвиняемый захотел отомстить, вернулся в квартиру, ударил ножом одного из обидчиков и его знакомую, затем скрылся. Мужчина скончался на месте, а женщина — в больнице. Обвиняемого задержали, он признался в содеянном.

Сообщается, что фигуранта уголовного дела обвиняют также в поджоге комнаты своего знакомого в общежитии в декабре прошлого года. Следователи считают, что обвиняемый заподозрил знакомого в краже своей сумки с документами и вещами и поджёг помещение. В итоге был причинен ущерб на сумму свыше 350 тысяч рублей.

Помимо этого, мужчину обвиняют том, что в январе текущего года он сломал телевизор и ноутбук у хозяйки квартиры, где снимал комнату, и украл у нее 150 долларов США. Следователи считают, что это произошло после того, как мужчина не смог найти свой паспорт, которые ранее передал женщине.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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