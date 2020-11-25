Гаага, Нидерланды, , 15:57 — REGNUM Окружной суд Гааги отклонил ходатайства защиты обвиняемого Олега Пулатова о проведении расследования альтернативных версий крушения рейса MH17 в небе над Украиной в 2014 году. Решение 25 ноября огласил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

Судья обратил внимание на то, что если прокуратуре не удастся доказать основную версию, это приведет к автоматическому оправданию обвиняемого. Поэтому «данное ходатайство должно быть отклонено», постановил судья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвиняемый по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году гражданин России Олег Пулатов, возглавлявший в 2014 году одно из военных подразделений Донецкой Народной Республики, заявил, что не состоял в Вооружённых силах РФ и не контактировал с российскими чиновниками накануне катастрофы. Он также добавил, что готов и дальше сотрудничать с судом с целью поиска настоящих виновных.

Напомним, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 289 человек.

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