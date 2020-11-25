Котлас, Архангельская область, , 15:52 — REGNUM В Архангельской области в результате столкновения грузовика и автобуса пострадали пять человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло в двух километрах от Котласа.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди пассажирским автобусом», — сообщили в ведомстве.

По данному факту прокуратура региона начала проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа