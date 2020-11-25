Москва, , 15:43 — REGNUM Запрос на получение стенограммы разговора президента Польши Леха Качиньского с его братом, который польский лидер вел перед катастрофой Ту-154 в Смоленске в 2010 году, направила в польский минюст Генпрокуратура России. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 направила в министерство юстиции Республики Польша запрос о правовой помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что поводом для данного сообщения стали новые сведения по делу о крушении Ту-154 польского президента 10 апреля 2010 года под Смоленском, которые появились в польских СМИ.

По информации одного из польских изданий, перед катастрофой польский президент говорил со своим братом Ярославом Качиньским по спутниковой связи. В разговоре, запись которого включена в материалы уголовного дела в Польше, «затрагивался один из аспектов осуществления полета».

«С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора», — уточняется в сообщении.

При этом подчеркивается, что российская сторона не сомневается в причинах крушения самолета, так как «все собранные российским следствием данные свидетельствовали об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости».

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