Уфа, , 15:33 — REGNUM Уголовное дело по факту дорожного происшествия, в котором пострадал 9-летний мальчик, взяла под особый контроль прокуратура Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По сообщению ведомства, сотрудники прокуратуры контролируют ход и результаты расследования уголовного дела по факту ДТП в Мишкинском районе, которое произошло летом текущего года в селе Камеево. Тогда водитель автомобиля «УАЗ» не успел затормозить и наехал на ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью мальчика. Дело было изъято из производства территориального отдела полиции и передано для дальнейшего расследования в следственный комитет.

Сообщается, что также будет дана оценка законности заключения эксперта, который выявил в крови пострадавшего ребенка спирт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после ДТП у ребенка взяли анализ крови, в котором выявили содержание этилового спирта с концентрацией 0,33 г/л. Мальчик сообщил, что не употреблял алкоголь.

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