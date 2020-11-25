Казань, , 15:36 — REGNUM В Татарии 19-летний житель Азнакаевского района судом признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по РТ.

Установлено, что в 2020 году парень в одной из соцсетей познакомился с 14-летней девочкой, а в апреле вступил с ней в интимную близость. После сообщения о беременности мужчина решил ее убить. Он вывез несовершеннолетнюю в сельскую местность, избил и попытался задушить. Потерявшую сознание девушку мужчина погрузил в багажник автомобиля, а затем сбросил тело в овраг, прикрыв ветками. Через несколько часов девочка пришла в сознание и вышла на дорогу, где ей местные жители оказали помощь.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

ИА REGNUM напоминает, 25-летнего жителя Нижнекамска подозревают в склонении 15-летней девочки к потреблению наркотических средств. К административной ответственности за употребление наркотика привлечена мать девочки.

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