Босасо, Сомали, 25 ноября 2020, 15:15 — REGNUM Более 42 000 человек были перемещены в Сомали из-за удара тропического циклона «Гати». Об этом сообщает BBC Somalia со ссылкой на заявление чрезвычайно агентства ООН.
В соответствии с заявлением, дороги были перекрыты в результате удара стихии, доставить гуманитарную помощь пострадавшим не представляется возможным.
Циклон «Гати» обрушился на прибрежные районы северной части Сомали в воскресенье, 22 ноября. Власти штата Пунтленд подсчитали, что циклон мог прямо или косвенно затронуть 180 000 человек.
Среди перемещённых из-за продолжающихся сильных дождей в прибрежном регионе — жители города Босасо.