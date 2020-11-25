Босасо, Сомали, , 15:15 — REGNUM Более 42 000 человек были перемещены в Сомали из-за удара тропического циклона «Гати». Об этом сообщает BBC Somalia со ссылкой на заявление чрезвычайно агентства ООН.

В соответствии с заявлением, дороги были перекрыты в результате удара стихии, доставить гуманитарную помощь пострадавшим не представляется возможным.

Циклон «Гати» обрушился на прибрежные районы северной части Сомали в воскресенье, 22 ноября. Власти штата Пунтленд подсчитали, что циклон мог прямо или косвенно затронуть 180 000 человек.

Среди перемещённых из-за продолжающихся сильных дождей в прибрежном регионе — жители города Босасо.