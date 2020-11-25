Одесса, Украина, , 15:14 — REGNUM В Одессе автокран врезался в маршрутку. Об этом сообщило местное издание «Думская».

Авария произошла на улице Среднефонтанская.

По предварительным данным водитель крана не рассчитал расстояние, и стрела машины протаранила маршрутку. Несколько пассажиров микроавтобуса получили ранения, двоих госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе легковой автомобиль столкнулся с автомобилем скорой помощи. Пострадали три человека.

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