Берлин, , 14:29 — REGNUM В Берлине сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, которые въехал в ограждение ведомстве федерального канцлера ФРГ. Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что сегодня, 25 ноября, у канцлера ФРГ Ангелы Меркель запланировано совещание с правительством и главами регионов, на котором пойдет речь о продлении введенного из-за коронавируса локдауна.

На автомобиле были надписи белого цвета «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков».

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