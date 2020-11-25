Барнаул, , 14:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние дни значительно похолодало. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября в регионе установилась морозная, ясная погода.

Вплоть до 27 ноября осадков в регионе не ожидается. В утренние часы могут быть туман, изморозь. На дорогах — гололедица. Ветер восточных направлений, 2−7 метров в секунду, днём возможны порывы до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 10 — 17 °C, местами до минус 20−22°C. Днем потеплеет до минус 4−13°C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условий жителей Алтайского края предупредили 17 ноября. Тогда ночные температуры в регионе опускались до — 25 °C.

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