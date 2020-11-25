Берлин, , 14:11 — REGNUM Полиция пока не рассматривает инцидент, который произошел возле ворот ведомства федерального канцлера Германии, как террористический акт. Об этом 25 ноября сообщила журналистам представитель полиции Берлина.

«Мы в настоящий момент не рассматриваем данное предположение», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель уточнила, что, по информации правоохранителей, в результате произошедшего никто не пострадал.

«Сейчас выясняется, направил ли (умышленно) водитель машину в ворота. Он был задержан», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный мужчина врезался на автомобиле в ворота здания ведомства канцлера Германии.