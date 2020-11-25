Краснодар, , 14:00 — REGNUM Подозреваемый в совершении двойного убийства задержан в Павловском районе Краснодарского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе СУ СКР по региону.

67-летний мужчина подозревается следователями в убийстве 70-летней супруги, её взрослого сына, в причинении тяжкого вреда здоровью невестке, в также в применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского.

По версии следствия, рано утром 25 ноября подозреваемый, находясь с супругой дома в станице Павловской, в ходе ссоры нанёс женщине не менее трёх ударов ножом в область груди и шеи, от ранений она скончалась. После этого подозреваемый, взяв охотничье ружьё, отправился к дому 43-летнего сына своей убитой супруги. Дверь ему открыла невестка погибшей, увидев ружьё, она попыталась закрыть дверь и предупредить мужа. Однако преступник выстрелил в женщину, ранив её в руку, а когда хозяин дома попытался отнять у него ружьё, выстрелил в его сторону. После этого он приехал к дому 44-летнего сына убитой супруги, он напал на мужчину и нанес ему удар ножом в область шеи, убив его.

Скрыться с места преступления подозреваемый не смог — его автомобиль заблокировали подъехавшие сотрудники полиции. Тогда пенсионер стал угрожать полицейскому ружьем, однако правоохранители его обезвредили.

Подозреваемый задержан, с ним работает следователь. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.