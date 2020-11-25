Берлин, , 13:21 — REGNUM В столице Германии Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства федеральной канцелярии ФРГ, сообщает 25 ноября газета Bild.

Отмечается, что на автомобиле были надписи белого цвета «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков». На место выехали силовики.

Подробности происшествия выясняются. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Берлине прошла очередная акция протеста против карантинных мер, участники которой прошлись по улицам города. В акции, которая получила название «Марш молчания», приняли участие около 5 тыс. человек.

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