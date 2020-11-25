Челябинск, , 13:16 — REGNUM В Челябинской области сотрудник полиции из Нижневартовска (Югра) подозревается в нарушении правил дорожного движения, результатом которого стало травмирование женщины. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, полицейский-водитель был за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Вечером 22 ноября в Еткульском районе он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Одна из пассажирок получила травмы. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу.

Полицейский находится в отпуске. Следователь требует отправить его под стражу. Расследование дела продолжается.