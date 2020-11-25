Орел, , 13:05 — REGNUM Исполняющему обязанности начальника МКУ «УКХ г. Орла» предъявлено обвинение по статье о халатности, в результате которой пострадал ребёнок. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Инцидент произошёл в июле 2020 года на площади Ленина в областном центре — малолетний ребенок получил травмы в результате падения на него металлической световой опоры.

Прокуратура провела свою проверку по факту травмирования мебёнка, и материалы проверки направила в следственные органы. В результате СО по Советскому району г. Орел СУ СК России было возбуждено уголовное дело. В настоящее время обвинение по делу предъявлено и.о. начальника МКУ «УКХ г. Орла».