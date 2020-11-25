Уфа, , 12:49 — REGNUM Экс-глава Минземимущества Башкирии Евгений Гурьев оправдан в Уфе в связи с отсутствием состава преступления. Об этом 25 ноября сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, 25 ноября Кировский районный суд Уфы оправдал бывшего вице-премьера — министра земельных и имущественных отношений Башкирии, которого обвиняли в превышении должностных полномочий.

По словам руководителя центра противодействия коррупции, ветерана органов безопасности Ильи Якупова, решение суда стало неожиданным.

Эксперты полагают, что судебный процесс на этом не закончится, поскольку будет продолжен в апелляционной инстанции. Ранее в суде обвиняемый заявил, что не виновен.

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