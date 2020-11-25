Краснодар, , 12:40 — REGNUM Оправдательный вердикт вынесли присяжные заседатели в отношении обвиняемого в жестоком убийстве маленькой девочки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Речь идёт о преступлении, совершённом летом 2016 года в посёлке Звезда. Преступление оставалось нераскрытым до января 2019 года, когда СК сообщило о задержании подозреваемого.

Восьмилетняя девочка пропала 20 июня 2016 года. В январе 2019 года на нескольких зданиях поселка появились надписи, указывающие на местонахождение останков ребенка. Следователи, проверив, сообщения, нашли останки ребёнка, после чего задержали подозреваемого.

По версии следствия, восьмилетняя девочка в день убийства несколько раз забегала во двор 63-летнего соседа. В итоге мужчина, разозлившись, как полагало следствие, нанес ребенку несколько ударов молотком по голове. Тело жертвы девочки он вывез в поле и закопал.

Вместе с тем, коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт. Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда. Суд на основании оправдательного вердикта присяжных постановит приговор.