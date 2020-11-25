Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге автомобиль с дипломатическими номерами, принадлежащий генеральному консульству Литовской Республики в Санкт-Петербурге, сбил женщину на пешеходном переходе в Петроградском районе города. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло утром в среду, 25 ноября, около 9 часов утра на пешеходном переходе на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Потерпевшая получила травмы средней степени тяжести, она госпитализирована.

В причинах ДТП разбираются сотрудники полиции.