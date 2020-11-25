Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону две пенсионерки, проживающие в аварийном доме, провалились в подвал. Ростовские следователи проводят проверку по факту произошедшего, о котором стало известно нескольким интернет-изданиями, передаёт ИА REGNUM.

В рамках доследственной проверки будет восстановлена картин произошедшего и принято процессуальное решение. По некоторым данным, обе женщины получили различные травмы.

В региональном управлении СКР уточнили, что ветхий дом, в котором якобы произошло ЧП, расположен на улице Суворова. Объект был признан непригодным для проживания в результате многочисленных обращений жильцов в 2019 году. Однако процесс расселения затянулся.